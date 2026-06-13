Eleições no Peru: apuração chega ao sexto dia com Keiko Fujimori à frente por 6,4 mil votos

247 - A apuração das eleições presidenciais no Peru chegou ao sexto dia neste sábado (13), mantendo o cenário de forte equilíbrio entre os candidatos. Com 98,37% das urnas contabilizadas, Keiko Fujimori aparece à frente de Roberto Sánchez por uma diferença de 6.424 votos. As informações são do Metrópoles, com base nos dados oficiais atualizados às 14h45.

Segundo o balanço, Fujimori registra 9.047.800 votos, o equivalente a 50,1% do total apurado até o momento. Sánchez soma 9.041.376 votos, alcançando 49,9%. Os peruanos foram às urnas em 7 de junho para escolher o nono presidente do país em um intervalo de dez anos.

Antes da votação, os levantamentos eleitorais indicavam empate técnico entre os dois concorrentes. Na sexta-feira (12), Sánchez utilizou as redes sociais para defender uma recontagem. "Além de quem resulte finalmente vencedor, a diferença atual é tão reduzida que o Peru merece que não fique nenhuma dúvida sobre a vontade expressa nas urnas", disse.

O candidato também propôs uma ação conjunta com a adversária ultradireitista para revisar os resultados onde a legislação permitir. "Por isso, proponho que solicitemos [com Keiko Fujimori] conjuntamente uma revisão exaustiva e uma recontagem dos votos em todas aquelas atas que a legislação permita revisar, com pleno respeito às instituições eleitorais e às normas vigentes", destacou.