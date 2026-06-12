Roberto Sánchez pede recontagem de votos no Peru

247 - O candidato à Presidência do Peru Roberto Sánchez solicitou nesta sexta-feira (12) a recontagem dos votos em todas as atas que possam ser revisadas pela legislação eleitoral do país. O pedido ocorre diante da diferença mínima registrada em relação à adversária Keiko Fujimori. As informações são do SBT News.

Na atualização mais recente da apuração, às 17h55 (horário de Brasília), Fujimori aparecia com 50,004% dos votos válidos, enquanto Sánchez somava 49,996%, uma diferença de apenas 1.551 votos. Em publicação na rede social X, Sánchez defendeu uma revisão dos resultados eleitorais e propôs uma atuação conjunta com a adversária para garantir transparência ao processo.

"Diante da extrema estreiteza do resultado eleitoral, quero formular publicamente um convite a Keiko Fujimori para nos reunirmos o mais breve possível e atuarmos em defesa da transparência e da confiança cidadã", escreveu. O candidato também defendeu uma análise detalhada das atas dentro dos limites previstos pela legislação.

Segundo ele, a pequena diferença entre os concorrentes exige total clareza sobre a apuração dos votos. "Quando a diferença é curtíssima entre milhões de votos, a transparência é uma obrigação democrática", afirmou.

Sánchez declarou ainda que a legitimidade do resultado eleitoral deve prevalecer sobre qualquer interesse político. "O Peru precisa de uma certeza indiscutível do respeito à vontade popular", completou.

Disputa segue indefinida

Keiko Fujimori é uma das principais lideranças da direita peruana e tenta novamente alcançar a Presidência do país. Filha do ditador Alberto Fujimori, condenado por violações de direitos humanos e corrupção, ela disputa mais uma eleição nacional em busca do cargo máximo do Executivo.

Já Sánchez é identificado com setores da esquerda peruana e recebe apoio de movimentos que defendem maior participação do Estado na economia e reformas institucionais. Até o momento, o resultado final da eleição presidencial peruana permanece indefinido.