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      Keiko Fujimori diz que reconhecerá resultado eleitoral no Peru

      Candidata da direita pede paciência diante de empate técnico com Roberto Sánchez e diz que aceitará a apuração oficial

      Keiko Fujimori (Foto: Reuters)
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      247 - A candidata à Presidência do Peru Keiko Fujimori, do partido Força Popular, afirmou que reconhecerá o resultado do segundo turno das eleições presidenciais no Peru, em meio a um cenário de forte indefinição entre ela e o candidato de esquerda Roberto Sánchez.

      Segundo a teleSUR, Fujimori se pronunciou neste domingo, 7 de junho, após resultados preliminares apontarem vantagem parcial de sua candidatura na contagem oficial, enquanto levantamentos rápidos de institutos de pesquisa indicavam vitória apertada de Roberto Sánchez. 

      Keiko Fujimori evitou se declarar vencedora e pediu paciência até que todos os votos sejam contabilizados. “Serão dias longos”, afirmou a candidata, ao comentar a incerteza em torno do processo eleitoral peruano.

      A principal declaração de Fujimori foi uma sinalização de que sua legenda aceitará a decisão das autoridades eleitorais ao fim da contagem. “Qualquer que seja o resultado, nós o reconheceremos”, disse.

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