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      Peru conclui eleição e entra na fase de contagem de votos

      As autoridades eleitorais confirmaram a instalação de 100% das mesas de votação para a jornada eleitoral

      Keiko Fujimori cumprimenta Roberto Sánchez (Foto: Alessandro Cinque/Reuters)
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      247 - As urnas foram fechadas no Peru às 17h (horário local) deste domingo (7), marcando o encerramento da votação do segundo turno presidencial e o início da apuração oficial entre Keiko Fujimori e Roberto Sánchez. Os resultados parciais devem ser divulgados ainda nesta noite, enquanto já começam a surgir contagens de boca de urna. 

      Antes do fechamento, as autoridades eleitorais confirmaram a instalação de 100% das mesas de votação para a jornada eleitoral. 

      Durante o processo eleitoral, a Defensoria do Povo do Peru alertou para uma possível nova modalidade de fraude, envolvendo marcas prévias em cédulas de votação com o objetivo de anular votos. O órgão recomendou que os eleitores verificasse  cuidadosamente suas cédulas antes de depositá-las nas urnas e denunciem qualquer irregularidade.

      O presidente do Júri Nacional de Eleições, Roberto Burneo, rejeitou as acusações de fraude e afirmou que qualquer irregularidade será investigada pelas autoridades competentes. 

      Ele também pediu responsabilidade nas declarações públicas e afirmou que o processo eleitoral transcorreu com normalidade.

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