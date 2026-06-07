Peru conclui eleição e entra na fase de contagem de votos

247 - As urnas foram fechadas no Peru às 17h (horário local) deste domingo (7), marcando o encerramento da votação do segundo turno presidencial e o início da apuração oficial entre Keiko Fujimori e Roberto Sánchez. Os resultados parciais devem ser divulgados ainda nesta noite, enquanto já começam a surgir contagens de boca de urna.

Antes do fechamento, as autoridades eleitorais confirmaram a instalação de 100% das mesas de votação para a jornada eleitoral.

Durante o processo eleitoral, a Defensoria do Povo do Peru alertou para uma possível nova modalidade de fraude, envolvendo marcas prévias em cédulas de votação com o objetivo de anular votos. O órgão recomendou que os eleitores verificasse cuidadosamente suas cédulas antes de depositá-las nas urnas e denunciem qualquer irregularidade.

O presidente do Júri Nacional de Eleições, Roberto Burneo, rejeitou as acusações de fraude e afirmou que qualquer irregularidade será investigada pelas autoridades competentes.

Ele também pediu responsabilidade nas declarações públicas e afirmou que o processo eleitoral transcorreu com normalidade.