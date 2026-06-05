Roberto Sánchez cresce e empata com Fujimori na disputa presidencial no Peru

247 - A corrida presidencial no Peru chega à sua fase decisiva com um cenário de empate técnico entre o candidato de esquerda Roberto Sánchez e a conservadora Keiko Fujimori. Pesquisa do instituto Ipsos divulgada pela agência Reuters nesta quinta-feira (5) mostra que Sánchez ampliou sua presença eleitoral e reduziu a diferença para a adversária às vésperas do segundo turno, marcado para domingo (7).

Segundo a Reuters, Sánchez alcançou 43,8% das intenções de voto, enquanto Fujimori aparece com 43,2%. Como a margem de erro do levantamento é de 2,1 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos permanecem tecnicamente empatados.

Aliado do ex-presidente Pedro Castillo, destituído do cargo e posteriormente preso, Sánchez tem adotado um discurso mais moderado durante a campanha. A estratégia parece ter contribuído para ampliar seu apoio eleitoral na reta final da disputa.

Os números representam uma mudança em relação à pesquisa anterior do Ipsos, divulgada em 31 de maio. Naquele levantamento, Fujimori registrava 38% das intenções de voto, enquanto Sánchez aparecia com 35%. Na ocasião, 27% dos eleitores ainda se declaravam indecisos.

O novo levantamento foi realizado em 3 de junho. De acordo com fontes próximas ao Ipsos, cerca de 13% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco ou anular o voto.

Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, disputa a Presidência do Peru pela quarta vez. Considerada uma candidata alinhada ao mercado, ela venceu o primeiro turno realizado em 12 de abril com 17,18% dos votos válidos.

Roberto Sánchez ficou em segundo lugar na primeira etapa da eleição, obtendo 12,03% dos votos e garantindo vaga no segundo turno por uma margem apertada.