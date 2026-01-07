Em novo assalto, Suíça congela supostos “ativos de Maduro” sem apresentar evidências

247 - A Suíça ordenou o congelamento de ativos mantidos no país pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e por 36 associados, mas não forneceu informações sobre o possível valor ou a origem desses recursos.

"Caso futuros processos judiciais revelem que os recursos foram adquiridos de forma ilícita, a Suíça se empenhará para garantir que eles beneficiem o povo venezuelano", diz o portal oficial do governo suíço.

De acordo com informações da Reuters, o governo da Venezuela transportou ouro no valor de quase 4,14 bilhões de francos suíços para a Suíça durante os primeiros anos de sua liderança.

Em 3 de janeiro, num sábado de madrugada, os Estados Unidos lançaram um ataque em larga escala contra a Venezuela, sequestrando o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, e levando-os para Nova York. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que Maduro e Flores seriam julgados por suposto envolvimento com “narco-terrorismo” e por representarem uma ameaça, inclusive aos Estados Unidos.