Equador declara missão diplomática de Cuba 'persona non grata'

247 - O governo do Equador declarou persona non grata a missão diplomática de Cuba no país, medida que inclui o embaixador Basílio Gutiérrez e todos os integrantes do corpo diplomático, consular e administrativo acreditados em Quito. A decisão foi comunicada oficialmente pelo Ministério das Relações Exteriores e da Mobilidade Humana do Equador à representação cubana, informa a Prensa Latina.

De acordo com a comunicação oficial, a decisão foi tomada com base no artigo 9º da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, instrumento internacional que regula o funcionamento das missões diplomáticas entre Estados. A aplicação desse dispositivo permite que um país anfitrião declare membros de uma missão estrangeira como personas non gratas, sem a necessidade de apresentar justificativa pública imediata.A medida alcança o embaixador cubano Gutiérrez e todos os integrantes da missão diplomática, abrangendo também funcionários consulares e administrativos vinculados à embaixada em Quito.

A notificação do governo equatoriano passou a circular nas redes sociais pouco depois de ser enviada à representação cubana. No documento, contudo, não são especificadas as razões que motivaram a decisão das autoridades equatorianas.

Também não foi esclarecido se a declaração de persona non grata implicará uma ruptura formal das relações diplomáticas entre Equador e Cuba ou se resultará apenas na retirada da atual missão diplomática do país.

Segundo o próprio Ministério das Relações Exteriores do Equador, novas informações sobre o caso ainda serão divulgadas.