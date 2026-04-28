Estamos trabalhando para trazer a Colômbia para o Mercosul, diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta terça‑feira (28), em cerimônia dedicada à promulgação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, no Palácio do Planalto, que o governo brasileiro está empenhado em abrir caminho para a entrada da Colômbia no Mercosul e ampliar o escopo de adesões ao bloco regional. l.

Lula afirmou que essa iniciativa faz parte dos esforços do Brasil para intensificar a integração econômica sul‑americana e fortalecer o bloco econômico regional fundado em 1991, atualmente composto por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, com a Bolívia em processo de adesão. A Venezuela, embora tenha ingressado formalmente em 2012, permanece suspensa por não cumprir protocolos de adesão e requisitos democráticos.

O Mercosul tem recentemente avançado em acordos comerciais externos, incluindo a conclusão do tratado com a União Europeia após décadas de negociações, uma pauta que esteve no centro das declarações de Lula durante o evento no Planalto.

O presidente brasileiro destacou que a intenção de integrar a Colômbia ao Mercosul é um passo estratégico para reforçar redes comerciais e políticas entre os países da região. A declaração foi feita na presença de autoridades e em meio à celebração da promulgação do acordo com a União Europeia, que promete reduzir tarifas e ampliar o comércio entre os dois blocos econômicos.

Analistas veem a possível adesão da Colômbia como um movimento que pode diversificar ainda mais as relações do Mercosul, especialmente em um cenário global em que blocos econômicos buscam ampliar suas parcerias diante de desafios externos. A posição de Bogotá tem sido observada com interesse pelos mercados e governos sul‑americanos à medida que dialoga com o Mercosul e revisita oportunidades de cooperação regional.

A iniciativa brasileira também surge em um contexto de fortalecimento do Mercosul após a ratificação, pelo Congresso e pelos parlamentos de países membros, do acordo de livre comércio com a União Europeia, que começou a entrar em vigor parcialmente neste ano e deve impactar a integração econômica regional.

Além de expandir o bloco para além dos membros fundadores, a agenda de Lula inclui discussões sobre novas parcerias comerciais e revisão da participação de países atualmente associados, conforme evolução das dinâmicas políticas na América do Sul.

A proposta de inclusão colombiana e o fortalecimento da integração regional refletem a intenção do Brasil de aumentar sua influência diplomática e econômica no continente, alinhada à promoção de mercados mais amplos e cadeias de comércio interligadas entre os países da América Latina.