EUA suspendem voos de aeronaves estadunidenses sobre a Venezuela em meio a bombardeios

247 - A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) determinou a suspensão das operações de aeronaves estadunidenses em todas as altitudes do espaço aéreo da Venezuela. A decisão foi anunciada neste sábado (3) e, segundo a autoridade aeronáutica, está relacionada a riscos à segurança de voo associados a uma atividade militar em andamento.

De acordo com a CNN Brasil, a FAA emitiu quatro Avisos para Missões Aéreas, conhecidos como NOTAMs, por volta das 3h da manhã, no horário de Brasília. Os comunicados abrangem áreas estratégicas de controle de tráfego aéreo dentro e ao redor do território venezuelano.

Proibição vale para todas as altitudes

De acordo com os alertas emitidos, a restrição se aplica a todas as altitudes, o que impede qualquer tipo de operação aérea de aeronaves registradas nos Estados Unidos sobre o país sul-americano, independentemente do nível de voo. A determinação amplia o alcance da proibição e afeta rotas que tradicionalmente cruzam o espaço aéreo venezuelano, impactando tanto voos comerciais quanto operações privadas ou governamentais.

Avisos atingem regiões dentro e ao redor da Venezuela

Os NOTAMs cobrem quatro regiões de informação de voo: San Juan, Piarco, Maiquetia e Curaçao. Essas áreas são responsáveis pelo controle do tráfego aéreo em partes do Caribe, do norte da América do Sul e do próprio território venezuelano. Com isso, a restrição não se limita apenas ao espaço aéreo interno da Venezuela, mas também alcança áreas adjacentes que integram importantes corredores aéreos internacionais.

Autoridade não detalha atividade militar citada

A FAA não informou quais forças militares estariam envolvidas na atividade mencionada nem especificou a natureza das operações que motivaram a avaliação de risco. Também não foram apresentados prazos para a revisão da medida ou critérios para uma eventual liberação do espaço aéreo.

Explosões em Caracas

Ao menos sete explosões e o som de aeronaves voando em baixa altitude foram ouvidos por volta das 2h da manhã (horário local) deste sábado em Caracas, capital da Venezuela, em um episódio que intensifica o clima de alerta e reforça a sensação de que o país entrou em uma nova fase de confronto com os Estados Unidos.

O cenário ocorre no momento em que os Estados Unidos vêm aumentando suas operações militares na região. Segundo a AP, as Forças Armadas dos EUA têm mirado, nos últimos dias, barcos supostamente envolvidos com tráfico de drogas, em uma ofensiva que tem sido tratada como parte de uma estratégia mais ampla de pressão contra o governo venezuelano.