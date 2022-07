Evo Morales garante que são falsas as denúncias sobre “contribuições do narcotráfico” ao partido MAS

Apoie o 247

ARN - O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales (2006-2019), assegurou nesta terça-feira (6) que as denúncias sobre contribuições ilegais de um narcotraficante argentino ao partido político Movimiento Al Socialismo (MAS), são falsas. Da mesma forma, agradeceu ao chefe de Estado, Luis Arce, por instruir a realização de uma investigação.

“Congratulamo-nos com o fato de nosso irmão presidente Luis Arce instruir a investigar as falsas acusações do suposto financiamento ilegal do MAS. Que este e outros casos de áudios, tráfico de drogas e proteção ao narcotráfico sejam investigados com a população e com total transparência”, tuitou Morales.

Ele também afirmou estar "certo" de que a falsidade das acusações será comprovada, e que "pedirá sanções com todo o peso da lei contra aqueles que tentarem destruir" o partido MAS.

“Pedimos à nossa militância que fique alerta aos ataques internos e externos contra o instrumento político do povo”, concluiu.

A investigação

O pedido de Morales se enquadra nas declarações feitas nesta terça-feira pelo ministro da Justiça boliviano, Iván Lima, que informou que o chefe de Estado ordenou uma investigação sobre as "contribuições do narcotráfico" ao MAS.

"Recebemos o mandato do presidente e vice-presidente (David Choquehuanca) para esclarecer e dar respostas à população sobre esta questão que de forma alguma pode ficar sem investigação ou respostas", disse Lima em entrevista à mídia local Unitel.

"Quem é esse traficante de drogas?"

A investigação surgiu logo depois que o deputado Rolando Cuéllar, ex-integrante do MAS, denunciou no dia 30 de junho que o vice-presidente del MAS, Gerardo García, agradeceu por meio de carta ao narcotraficante argentino, Miguel Ángel Salazar Yavi, por suas “contribuições econômicas" ao partido.

Salazar Yavi, conhecido como o “Chapo do Cone Sul", foi preso em fevereiro de 2019 em Santa Cruz e depois extraditado para a Argentina.

A Direção do MAS emitiu um comunicado no qual alega que a carta em que aparece a assinatura de García agradecendo a Salazar Yavi é falsa.

"Cuellar, amplificado por seus parceiros de mídia, fez acusações graves, mas para isso ele usou uma suposta carta onde não apenas o papel timbrado do MAS é falsificado, mas também a assinatura do vice-presidente do MAS, Gerardo García", declaram em um comunicado.

