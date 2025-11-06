TV 247 logo
      Ex-presidente argentina Cristina Kirchner vai a julgamento sob acusação de suborno em obras públicas

      "Parece que não bastou para eles me prenderem e me banirem para sempre do caso Vialidad: precisam manter a farsa judicial viva", disse Crisitina

      A ex-presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner em uma sacada, no dia em que o Tribunal Federal de Apelações Criminais confirmou uma sentença de prisão por suposta corrupção na concessão de obras públicas durante sua presidência, em Buenos Aires, Argentina, em 13 de novembro de 2024 (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)

      Reuters - A ex-presidente da Argentina Cristina Fernández de Kirchner foi a julgamento na quinta-feira sob acusação de suborno relacionado a contratos de obras públicas concedidos durante seu governo.

      O caso de corrupção -- conhecido como o escândalo dos "Cadernos" -- acusa Cristina e 86 outras ex-autoridades de participarem de uma rede ilícita que supostamente recebia subornos de empresários em troca de contratos governamentais lucrativos. Ela nega as acusações.

      "Hoje começa outro show judicial", disse a ex-presidente no X. "Parece que não bastou para eles me prenderem e me banirem para sempre do caso Vialidad: precisam manter a farsa judicial viva para continuar pressionando e, sobretudo, para desviar a atenção."

      Cristina, uma política de esquerda que cumpriu dois mandatos presidenciais de 2007 a 2015, além de passagens como vice-presidente, senadora e primeira-dama, está em prisão domiciliar desde junho após uma condenação por fraude separada.

      Os promotores começaram a ler a acusação na quinta-feira, marcando a primeira fase de um julgamento que deverá se estender até o final do ano. Uma resolução final pode levar anos devido aos recursos esperados.

      O caso surgiu em 2018 depois que os cadernos mantidos pelo motorista de uma ex-autoridade vieram à tona, detalhando supostas entregas de dinheiro e reuniões. Testemunhas implicaram tanto Cristina quanto seu falecido marido, o ex-presidente Néstor Kirchner, que esteve no cargo de 2003 a 2007, como figuras centrais no esquema.

      Entre os acusados estão ex-ministros e executivos de grandes empresas de construção, energia e transporte. Vários líderes empresariais testemunharam como "arrependidos" em troca de clemência judicial, revelando um sistema de propinas supostamente usado para financiar o movimento peronista.

      O julgamento está sendo conduzido virtualmente via Zoom.

      Os procedimentos seguem um revés político para a esquerda na Argentina. Na semana passada, o partido libertário do presidente Javier Milei obteve uma vitória nas eleições legislativas, fortalecendo seu mandato para dar continuidade às amplas reformas econômicas.

