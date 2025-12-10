Ex-presidente Luis Arce é sequestrado e preso na Bolívia, diz ex-ministra

247 - O ex-presidente da Bolívia Luis Arce foi detido nesta quarta-feira (10) na capital La Paz, segundo denunciou a ex-ministra da Presidência, María Nela Prada. A reportagem é do canal RT:

Em um breve vídeo publicado nas redes sociais, Nela informou que Arce foi “sequestrado de maneira totalmente ilegal” na região de Sopocachi, um bairro localizado a oeste de La Paz.

De forma extraoficial, ela afirmou que ele foi levado para a sede da Força Especial de Luta Contra o Crime (Felcc), em La Paz. Depois, confirmaram ao Grupo Fides que ele está realmente no local para prestar declarações.

Fontes citadas pelo meio Visión 360 indicam que Arce foi detido como parte de uma investigação sobre supostas irregularidades o Fundo de Desenvolvimento para os Povos Indígenas Originários e Comunidades Camponesas (Fondioc).

A Controladoria-Geral do Estado detectou ausência de documentação e projetos fantasmas no Fondioc — uma trama pela qual também foi detida a ex-deputada Lidia Patty.

O caso remete ao período em que Arce era ministro da Economia e Finanças. Ele é acusado de ter permitido o desembolso de recursos do Fondioc para contas pessoais, segundo a imprensa local.