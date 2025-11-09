Na Bolívia, Alckmin saúda o novo presidente, Rodrigo Paz, e busca oportunidades estratégicas para o comércio

247 - O vice-presidente, Geraldo Alckmin, compareceu, no sábado (8), à posse do novo presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, na capital do país vizinho, La Paz, entregando ao novo chefe do Palacio Quemado uma carta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva o saudando.

De acordo com Alckmin, o presidente Lula estendeu a Paz um convite de visita oficial ao Brasil. O vice-presidente destacou o desejo brasileiro de "fortalecer a parceria", citando uma série de áreas de interesse especial: "energia, gás natural, fertilizantes, agronegócio, infraestrutura, hidrovias e ligações por terra".

A declaração foi compartilhada na conta oficial no X de Alckmin, acompanhada da mensagem: "Representei o presidente @LulaOficial na cerimônia de posse do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz. Nossa maior fronteira é com a Bolívia, país com o qual temos uma tradicional parceria, em temas como energia e infraestrutura. ¡Buena suerte, presidente Rodrigo!".

"Temos uma pauta grande de investimentos recíprocos e comércio. Estamos bastante otimistas nesse trabalho com o novo governo da Bolívia", disse Alckmin em coletiva de imprensa, conforme trecho do vídeo compartilhado:

pic.twitter.com/mc5wfFM42s — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) November 9, 2025

De acordo com o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), chefiado por Alckmin, na reunião bilateral, ele e Paz reforçaram a importância estratégica da Bolívia para o Brasil.

"De janeiro a outubro de 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Bolívia foi de US$ 2,1 bilhões", detalhou a pasta em postagem no X.