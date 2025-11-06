Jeanine Áñez deixa prisão após quase cinco anos

247 - A ex-presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, foi libertada nesta quinta-feira (6) após permanecer quase cinco anos presa por um processo judicial relacionado à crise política de 2019. A decisão do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) anulou a sentença de dez anos de prisão imposta a ela no caso conhecido como “Golpe de Estado II”. As informações são do portal Infobae.

Áñez deixou a penitenciária de Miraflores, em La Paz, acompanhada de seus dois filhos e segurando uma bandeira da Bolívia. Do lado de fora, dezenas de simpatizantes a aguardavam com flores e cartazes de apoio. “Jamais vou me arrepender de ter servido à minha pátria, quando ela mais precisou de mim”, afirmou a ex-mandatária, que também declarou ter agido “com convicção e boa fé” ao assumir o governo interino em 2019.

A ex-presidenta denunciou ainda ter sido tratada “como uma verdadeira delinquente, sem compaixão alguma”, e afirmou que “foi preciso o monstro ir embora para que a Justiça pudesse agir conforme a norma”, em referência à derrota eleitoral do Movimento ao Socialismo (MAS) em agosto.

Supremo anula sentença e determina liberdade imediata

A libertação de Jeanine Áñez foi determinada após uma revisão extraordinária solicitada por sua defesa, que argumentou que ela deveria ter sido julgada por um juicio de responsabilidades — prerrogativa reservada a ex-chefes de Estado — e não pela via ordinária. Em 2022, Áñez havia sido condenada por ter assumido a Presidência de forma irregular, ao ocupar a linha sucessória durante a renúncia de Evo Morales.

“Neste país jamais houve golpe de Estado; o que houve foi fraude eleitoral”, reafirmou Áñez ao deixar o presídio.

Próximos passos

Jeanine Áñez deve permanecer em La Paz nos próximos dias e comparecer à cerimônia de posse do presidente eleito Rodrigo Paz, marcada para este sábado na sede do governo boliviano. Segundo sua filha, após o evento, a ex-presidente viajará à cidade de Trinidad para reencontrar familiares e iniciar um novo capítulo de sua vida política e pessoal.