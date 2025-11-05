TV 247 logo
      Suprema Corte da Bolívia ordena libertação da ex-presidente Jeanine Áñez

      Ex-presidente que deu um golpe de estado no país foi presa preventivamente em março de 2021

      Ex-presidente da Bolívia Jeanine Áñez retorna à prisão em La Paz após comparecer ao seu julgamento - 17 de outubro de 2024 (Foto: REUTERS/Claudia Morales )

      247 - A Suprema Corte da Bolívia ordenou nesta quarta-feira (5) a libertação da ex-presidente Jeanine Áñez, informou a agência Reuters. 

      "A anulação da sentença foi ordenada. Ela recebeu uma sentença final de 10 anos e, consequentemente, sua libertação é ordenada hoje", disse o juiz da Suprema Corte Romer Saucedo.

      Áñez foi presa preventivamente em março de 2021. Ela foi condenada em 2022 por violar as normas constitucionais que salvaguardam a ordem democrática.

      A condenação está vinculada a processos judiciais decorrentes de sua administração interina em 2019, quando, por meio de um golpe de Estado, tomou o poder. A repressão mortal aos protestos populares em reação, durante os quais 22 pessoas foram mortas, marcou seu breve período no poder. 

