Presidente eleito da Bolívia cobra reforço na fronteira após operação contra facção no Rio

247 - O presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, solicitou nesta quinta-feira (30) que o governo de Luis Arce adote medidas imediatas para reforçar a segurança nas fronteiras com o Brasil. O pedido ocorre após uma megaoperação policial no Rio de Janeiro, que resultou em mais de 120 mortes e tinha como alvo a facção Comando Vermelho (CV).

“A Bolívia não pode permitir infiltração criminosa”, diz Paz

Em nota, segundo a CNN Brasil, o presidente eleito afirmou que é preciso agir com firmeza para proteger o Estado boliviano.“A Bolívia não pode permitir que estruturas criminosas estrangeiras se infiltrem em seu território, nem comprometam a segurança do Estado. O país exige coordenação, responsabilidade e firmeza”, declarou.

No comunicado, Paz pede ao governo de Arce que adote todas as medidas de controle e segurança necessárias para impedir o ingresso de membros de organizações criminosas provenientes do Brasil. O texto também menciona os “graves episódios de violência ocorridos recentemente no Rio de Janeiro” e afirma que a proteção das fronteiras deve ser tratada como prioridade nacional, acima de qualquer diferença política.

Argentina e Paraguai também reforçam segurança

A preocupação com o avanço do crime organizado ultrapassou as fronteiras bolivianas. Na Argentina, a ministra da Segurança, Patricia Bullrich, decretou alerta máximo nas fronteiras e determinou que os agentes recebam treinamento para reconhecer sinais de membros de facções criminosas brasileiras.

Já o Paraguai ordenou reforço nos controles migratórios e de trânsito, ampliando o patrulhamento terrestre e aéreo, além de operações de inteligência e vigilância estratégica coordenadas com Argentina e Brasil.