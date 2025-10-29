Lula se pronuncia após chacina e defende ação coordenada contra o tráfico

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou nesta quarta-feira (29), um dia após a chacina policial mais letal da história do estado do Rio de Janeiro deixar ao menos 119 mortos, a respeito do caso.

Em postagem nas redes sociais divulgada a noite desta quarta, o presidente Lula detalha que manteve reuniões com autoridades, critica duramente o crime organizado e defende "um trabalho coordenado" para atacar as raízes do problema.

Lula aludiu à recente Operação Carbono Oculto, que, de forma pacífica, atingiu a facção Primeiro Comando da Capital (PCC), em São Paulo, contrapondo a ação à megaoperação do governador Cláudio Castro.

O documento finaliza com uma defesa da PEC da Segurança Pública, de autoria do governo federal e que busca integrar estados e União no combate à criminalidade.

Por @LulaOficial, no X - Me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador.

Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pelas cidades. Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco.

Foi exatamente o que fizemos em agosto na maior operação contra o crime organizado da história do país, que chegou ao coração financeiro de uma grande quadrilha envolvida em venda de drogas, adulteração de combustível e lavagem de dinheiro.

Com a aprovação da PEC da Segurança, que encaminhamos ao Congresso Nacional, vamos garantir que as diferentes forças policiais atuem de maneira conjunta no enfrentamento às facções criminosas.