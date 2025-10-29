TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Poder

      Boulos presta homenagem a todas as vítimas e diz que "o crime organizado não está no barraco" após chacina no Rio

      Boulos tomou posse como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência nesta quarta

      Brasília (DF) - 29/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva partcipa de cerimônia de posse do Secretário-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, realizada no Palácio do Planalto (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

      247 - Ao tomar posse, nesta quarta-feira (29), como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (Psol), anteriormente deputado federal, pediu aos presentes no evento, em Brasília-DF, que homenageassem as vítimas da operação policial no Rio de Janeiro, ocorrida na véspera, que resultou em ao menos 119 mortos. 

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      "Queria pedir um minuto de silêncio por todas as vítimas da operação, policiais, moradores, todos eles", disse Boulos, no evento em Brasília. 

      Ele emendou: "O presidente Lula sabe que a cabeça do crime organizado não está no barraco de uma favela, muitas vezes está lá na Faria Lima". Boulos fez uma referência à Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, que teve como alvo líderes do PCC no luxuoso bairro de São Paulo. 

      Artigos Relacionados

      Tags