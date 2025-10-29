Boulos presta homenagem a todas as vítimas e diz que "o crime organizado não está no barraco" após chacina no Rio

247 - Ao tomar posse, nesta quarta-feira (29), como ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (Psol), anteriormente deputado federal, pediu aos presentes no evento, em Brasília-DF, que homenageassem as vítimas da operação policial no Rio de Janeiro, ocorrida na véspera, que resultou em ao menos 119 mortos.

"Queria pedir um minuto de silêncio por todas as vítimas da operação, policiais, moradores, todos eles", disse Boulos, no evento em Brasília.

Ele emendou: "O presidente Lula sabe que a cabeça do crime organizado não está no barraco de uma favela, muitas vezes está lá na Faria Lima". Boulos fez uma referência à Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, que teve como alvo líderes do PCC no luxuoso bairro de São Paulo.