Ex-primeira-dama do Peru recorre ao STF para continuar no Brasil

247 - Asilada política no Brasil, a ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar uma ordem de prisão contra ela ou uma ordem de extradição do território brasileiro, onde ela permanece desde abril.

Casada com o ex-presidente Ollanta Humala (2011–2016), Heredia pediu a anulação das provas obtidas por meio de cooperação entre o Brasil e o Peru que tenham ligação com os sistemas utilizados pela empreiteira Odebrecht.

O Judiciário condenou ela e o marido a 15 anos de prisão, em março, por corrupção envolvendo a construtora brasileira. O ex-presidente cumpre prisão no Peru. Conforme as acusações, o casal teria recebido US$ 3 milhões (R$ 16 milhões, na cotação atual) para financiar as campanhas presidenciais de 2006 e 2011.