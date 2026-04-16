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      Governo do ultradireitista Kast expulsa 40 migrantes do Chile e anuncia que deportações serão frequentes

      Medida marca início de plano de endurecimento migratório em território chileno, promessa de campanha de José Antonio Kast

      José Antonio Kast participa de debate eleitoral em Santiago, Chile - 09/12/2025 (Foto: REUTERS/Pablo Sanhueza)

      247 - O governo do Chile, sob a presidência do ultradireitista José Antonio Kast, iniciou a execução de um plano de deportações em massa de migrantes considerados irregulares, com a realização do primeiro voo de expulsão envolvendo 40 estrangeiros. A ação marca o começo do cumprimento de uma promessa de campanha do mandatário, que defende o endurecimento da política migratória no país. As informações são da CNN Brasil. 

      A operação foi conduzida pela Força Aérea chilena e partiu de Santiago, com escala em Iquique, no norte do país. Do total de expulsos, 19 são colombianos, 17 bolivianos e 4 equatorianos. De acordo com autoridades do Ministério do Interior, 30 dos deportados possuem antecedentes criminais ou registros de condutas consideradas de “alta gravidade”.

      O voo seguiu posteriormente para La Paz, na Bolívia, e tinha previsão de continuar para Guayaquil, no Equador, e Bogotá, na Colômbia, conforme o itinerário informado pelas autoridades.

      Política migratória 

      O governo chileno afirmou que as expulsões não terão caráter pontual e passarão a ocorrer com regularidade, tanto por via aérea quanto terrestre. “Não se trata de uma ação isolada, mas sim do começo de um esforço permanente do Estado para restabelecer a ordem migratória, com procedimentos regulares, coordenação interinstitucional e uma presença operativa diante da entrada irregular e de quem deva abandonar o país por resolução administrativa ou judicial”, afirmou a pasta do Interior.

      As autoridades também informaram que haverá aumento das fiscalizações para o cumprimento da legislação migratória, além da divulgação quinzenal de listas com pessoas que deverão deixar o país.

      Medidas adicionais

      O governo de José Antonio Kast anunciou ainda uma agenda legislativa voltada para endurecer as regras migratórias, incluindo a tipificação da imigração irregular como crime e a criação de mecanismos para incentivar a saída voluntária de estrangeiros. Segundo o Serviço Nacional de Migrações do Chile, o primeiro mês da gestão registrou uma redução de 67% nas entradas irregulares em comparação com o mesmo período de quatro anos atrás.

      O órgão também informou que as expulsões aumentaram 33% no último mês e que, desde a vitória eleitoral de Kast, 2.180 venezuelanos deixaram o país de forma voluntária. Em pronunciamento recente, o presidente afirmou que o país possuía cerca de 300 mil imigrantes em situação irregular e destacou o plano denominado “Escudo Fronteiriço”, voltado ao reforço do controle nas fronteiras. Entre as medidas em curso estão a construção de barreiras físicas na região norte e o uso de tecnologia para ampliar a vigilância nas fronteiras com Peru e Bolívia.

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