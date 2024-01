Gustavo Petro condena o genocídio de Israel em Gaza: 'equipe jurídica da África do Sul merecia o Prêmio Nobel da Paz'

O presidente colombiano aproveitou as manifestações em nível global para destacar a gravidade dos crimes do governo liderado pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu edit

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, demonstrou apoio neste sábado (13) às acusações contra Israel apresentadas nesta semana pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça (CIJ), na Holanda.

"Se alguém merecesse o Prêmio Nobel da Paz hoje, seria a equipa jurídica sul-africana que apresentou uma queixa contra Netanyahu por genocídio em defesa do povo palestiniano", afirmou o governante colombiano. >>> Milhares de pessoas fazem ato de rua pró-Palestina em Londres

A peça de acusação apontou crimes como assassinatos, destruição de moradias, hospitais e crianças amputadas sem anestesia. De acordo com o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, mais de 23,8 mil pessoas morreram no território vítimas dos bombardeios israelenses desde o dia 7 de outubro.

Além da Colômbia, também prestaram apoio ao governo sul-africano países como Brasil, Turquia, Jordânia, Bolívia, Venezuela, Malásia e a Organização dos Países Islâmicos, para denunciar os crimes de Israel. Apesar das acusações, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que vai seguir com os ataques em Gaza.

Presidente Gustavo Petro: "Si alguien hoy mereciera el premio nobel de la Paz ese sería el equipo jurídico de sudáfrica que ha puesto denuncia por genocidio a Netanyahu en defensa del pueblo palestino." pic.twitter.com/DGEir0ZE4N — Palestina Hoy (@HoyPalestina) January 13, 2024

