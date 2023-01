Itamaraty anuncia reincorporação do Brasil à Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos

De acordo com nota emitida pelo Ministério das Relações Exteriores, o Brasil precisa fazer parte da Celac "de forma plena e imediata, a todas as instâncias do mecanismo" edit

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicou nesta quinta-feira (5), aos países membros da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) a reincorporação do Brasil ao grupo. Formalmente estabelecida em fevereiro de 2010, durante a Cúpula da Unidade, em Cancún, no México, a CELAC é integrada por todos os 33 países da região latino-americana e caribenha. O Brasil havia deixado a organização em janeiro de 2020, sob o governo Jair Bolsonaro.

De acordo com nota emitida pelo Itamaraty, o Brasil precisa fazer parte da Celac "de forma plena e imediata, a todas as instâncias do mecanismo, tanto as de caráter político como as de natureza técnica". "O retorno do Brasil à comunidade latino-americana de Estados é um passo indispensável para a recomposição do nosso patrimônio diplomático e para a plena reinserção do País ao convívio internacional", continuou.

O Ministério das Relações Exteriores, comandado pelo chanceler Mauro Vieira, destacou também que "o Brasil participou diretamente da criação da CELAC, ao convocar e sediar, em 2008, na Costa do Sauípe na Bahia, a I Cúpula de Países da América Latina e Caribe (CALC)".

"Os sócios extrarregionais com os quais a CELAC mantém diálogo regular, entre os quais a União Europeia, China, Índia, ASEAN e União Africana, foram igualmente informados sobre o regresso do país ao mecanismo de concertação regional", complementou.

A convite do presidente da Argentina, Alberto Fernández, que exerce a presidência pro tempore do foro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará da VII Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da CELAC, que será realizada em Buenos Aires em 24 de janeiro corrente.

