      Justiça panamenha inicia julgamento do caso Odebrecht envolvendo ex-presidente

      O inquérito se concentra na suposta lavagem de dinheiro decorrente de mais de US$ 80 milhões em propinas

      O ex-presidente do Panamá Ricardo Martinelli fala com a imprensa na Cidade do Panamá, Panamá, em 6 de fevereiro de 2024. (Foto: REUTERS/Aris Martinez)

      247 - O Panamá deu início nesta terça-feira (13) ao julgamento de mais de 20 réus envolvidos no caso de corrupção envolvendo a construtora brasileira Odebrecht, entre eles o ex-presidente Ricardo Martinelli e ex-ministros, informou a agência ANSA. 

      O inquérito se concentra na suposta lavagem de dinheiro decorrente de mais de US$ 80 milhões em propinas pagas pela empresa para garantir contratos de obras públicas. Segundo o Ministério Público panamenho, entre 2009 e 2014, uma complexa rede de empresas estrangeiras e fachadas foi utilizada para ocultar fundos supostamente ilícitos. A defesa de Martinelli reiterou a inocência de seu cliente nos supostos eventos.

      Martinelli, que enfrenta uma possível pena de 12 anos, acompanha a audiência virtualmente. Ele solicitou asilo na Colômbia em 2025 para evitar a prisão por uma pena de quase 11 anos em outro caso de lavagem de dinheiro.

