Keiko Fujimori rejeita recontagem total dos votos em disputa acirrada no Peru

247 - A candidata presidencial Keiko Fujimori, do Fuerza Popular, rejeitou neste sábado (13) a proposta de uma recontagem total dos votos do segundo turno das eleições peruanas. A posição foi anunciada em resposta ao adversário Roberto Sánchez, do Juntos pelo Peru, que defendeu uma revisão ampla do processo eleitoral. As informações são do SBT News.

Sánchez havia sugerido que os dois candidatos solicitassem conjuntamente uma auditoria abrangente da votação, acompanhada por observadores internacionais. De acordo com ele, a medida contribuiria para reforçar a confiança no resultado de uma disputa marcada por diferença mínima entre os concorrentes.

Ao comentar os pedidos apresentados pelo partido rival, Keiko afirmou que eventuais solicitações precisam cumprir os requisitos legais estabelecidos pela legislação eleitoral peruana. "Se não cumprem com o pedido e com a formalidade que a lei manda, o lógico seria que os jurados especiais rejeitem", disse.

A candidata acrescentou que a legenda adversária tem o direito de recorrer ao Jurado Nacional de Eleições (JNE) caso discorde das decisões adotadas pelas autoridades eleitorais.

Keiko também respaldou a decisão do Jurado Eleitoral Especial Lima Centro 2, que considerou improcedentes os pedidos do Juntos pelo Peru para anular 2.398 mesas de votação localizadas em Lima e nos Estados Unidos. Segundo ela, cada solicitação deve apresentar justificativas próprias e atender às exigências formais previstas em lei.

Disputa segue indefinida

Quase uma semana após a realização do segundo turno, o resultado da eleição presidencial peruana permanece em aberto. A apuração mais recente indica Keiko Fujimori numericamente à frente, com 50,02% dos votos válidos, contra 49,98% obtidos por Roberto Sánchez.

A diferença entre os dois candidatos é de 6.554 votos em um universo superior a 18 milhões de votos válidos contabilizados. Filha do ditador Alberto Fujimori, que foi condenado por violações de direitos humanos e corrupção, Keiko busca chegar à Presidência após sucessivas tentativas eleitorais.

O desfecho da disputa ainda depende da análise das atas observadas e da apreciação de possíveis recursos eleitorais. A definição do vencedor determinará quem assumirá a Presidência do Peru em 28 de julho.