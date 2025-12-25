Kirchner tem "leve complicação" após cirurgia, diz hospital

247- A ex-presidente da Argentina Cristina Fernández de Kirchner, de 72 anos, permanece internada no Hospital Otamendi, em Buenos Aires, após apresentar uma leve complicação intestinal decorrente de uma cirurgia de apendicite. As informações foram divulgadas pela Reuters e confirmadas em boletim médico emitido pela unidade de saúde na quarta-feira (24).

Cristina, que cumpre prisão domiciliar por um caso de corrupção, foi submetida recentemente a uma apendicectomia. De acordo com o relatório médico citado pela Reuters, a ex-presidente está sendo tratada de um quadro de peritonite localizada, além de sintomas compatíveis com íleo pós-operatório — condição que pode ocorrer após cirurgias abdominais e dificulta o trânsito intestinal.

O boletim acrescenta que uma tomografia computadorizada do abdômen confirmou o diagnóstico e orientou a continuidade do tratamento. A equipe médica informou que Cristina recebe antibióticos intravenosos e passa por drenagem peritoneal para controlar o processo inflamatório. Segundo o hospital, a internação ainda é necessária até que o quadro clínico apresente melhora.

Do lado de fora do Hospital Otamendi, apoiadores da ex-presidente se reuniram para demonstrar solidariedade. Faixas exibiam mensagens como "Seja forte, Cris, o povo te ama" e "Você nunca caminhará sozinha", em referência ao período político e judicial conturbado vivido por Cristina nos últimos anos.

Além do processo que resultou em sua prisão domiciliar, Cristina Kirchner responde atualmente a um julgamento oral relacionado ao chamado caso dos “cadernos”, investigação que apura um esquema de pagamento de propinas por empresários em troca de contratos de obras públicas. A ex-presidente é acusada de integrar uma associação ilícita que teria funcionado durante seus mandatos e o governo de seu marido, Néstor Kirchner.

A expectativa é que novos boletins médicos sejam divulgados nos próximos dias, enquanto a equipe acompanha a evolução do tratamento e avalia possíveis datas para alta hospitalar.