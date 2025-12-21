Cristina Kirchner é internada e fará cirurgia em Buenos Aires

247 - A ex-presidente da Argentina Cristina Fernández de Kirchner, de 72 anos, foi internada na tarde deste sábado (20), em Buenos Aires, após apresentar um quadro de dores abdominais. Em prisão domiciliar, a dirigente peronista deixou sua residência no bairro Constitución pela primeira vez desde o início do cumprimento da pena, sendo transferida para o hospital Otamendi, onde deve passar por uma cirurgia de emergência para tratamento de apendicite. Apoiadores da ex-presidente se reuniram em frente ao hospital para demonstrar solidariedade, enquanto a prefeita de Quilmes, Mayra Mendoza, esteve no local para visitá-la. As informações são da Folha de S. Paulo.

Internação ocorre durante prisão domiciliar

Cristina Kirchner permanece em prisão domiciliar desde a condenação no caso Vialidad, que determinou uma pena de seis anos de prisão por corrupção em contratos de obras rodoviárias, além da inelegibilidade para cargos públicos. Desde então, a ex-presidente vinha cumprindo a sentença em sua casa, com circulação restrita e visitas limitadas por decisão judicial.

Nos últimos dias, ela participou de audiências virtuais relacionadas ao julgamento do chamado caso Cuadernos, processo distinto daquele que resultou em sua condenação. As sessões ocorrem duas vezes por semana, e o juiz responsável pela execução da pena autorizou apenas a entrada de médicos, advogados e familiares em sua residência.

Histórico de problemas de saúde

Ao longo das últimas décadas, Cristina Kirchner enfrentou diversos episódios médicos. Em 2012, passou por uma cirurgia para retirada da glândula tireóide, menos de um mês após assumir seu segundo mandato presidencial. No ano seguinte, foi internada para tratar um hematoma subdural crônico, que exigiu intervenção cirúrgica e um período prolongado de repouso. Em 2014, sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo, sem deixar sequelas permanentes. Já em 2021, foi submetida a uma cirurgia para a remoção de um pólipo uterino.

Condenação judicial e rotina política

Apesar da situação judicial, Cristina manteve uma agenda política ativa a partir de sua residência. Durante o período de prisão domiciliar, recebeu apoiadores, amigos e lideranças políticas, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de conduzir articulações por meio de redes sociais e encontros com candidatos da coalizão Força Pátria.

A ex-presidente também seguiu fazendo críticas públicas à gestão de seu adversário político, o atual presidente de extrema direita, Javier Milei. A varanda de sua casa se tornou um espaço recorrente de interação com apoiadores e de acompanhamento das manifestações realizadas em seu apoio.