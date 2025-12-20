Cristina Kirchner é hospitalizada após dores abdominais em Buenos Aires

247 - A ex-presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner está internada em uma clínica da cidade de Buenos Aires, para onde foi transferida a partir de seu apartamento, onde cumpre prisão domiciliar, informou o canal RT neste sábado (20).

A internação no Sanatório Otamendi ocorreu após a visita de médicos ao domicílio da ex-presidente, que relatava dores abdominais, e depois da obtenção de autorização judicial para a transferência.

De acordo com pessoas próximas a Kirchner, ouvidas pelo jornal Ámbito, “ela e sua família estão tranquilas”.

A ex-mandatária, de 72 anos, cumpre prisão domiciliar após ter sido condenada a seis anos de prisão e à inabilitação perpétua para o exercício de cargos públicos no âmbito do processo conhecido como causa Vialidad.