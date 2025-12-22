TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      Cristina Kirchner se recupera bem após cirurgia

      Boletim médico aponta recuperação estável e ausência de complicações após procedimento para tratar peritonite aguda

      A ex-presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner em uma sacada, no dia em que o Tribunal Federal de Apelações Criminais confirmou uma sentença de prisão por suposta corrupção na concessão de obras públicas durante sua presidência, em Buenos Aires, Argentina, em 13 de novembro de 2024 (Foto: REUTERS/Matias Baglietto)

      247 - A ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner apresenta um quadro clínico estável e evolução considerada positiva após passar por uma cirurgia de urgência para tratar uma peritonite aguda. Internada desde o último fim de semana em Buenos Aires, ela segue sob observação médica, sem registro de intercorrências até o momento.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Um boletim médico divulgado nesta segunda-feira (22) indica que a paciente evolui de forma satisfatória no pós-operatório. O comunicado foi emitido pela clínica Otamendi, localizada na capital argentina, onde a ex-presidente permanece hospitalizada.

      Segundo a nota médica, Cristina Kirchner “permanece sem febre ou complicações neste momento”, o que reforça a avaliação de que a recuperação ocorre dentro do esperado após o procedimento cirúrgico. A ex-presidente tem 72 anos e foi submetida à cirurgia após dar entrada no hospital com fortes dores abdominais.

      A internação ocorreu no sábado, em caráter emergencial. O episódio de saúde aconteceu poucos dias depois de Kirchner ter recebido autorização judicial para a transferência de sua residência. Desde junho, ela cumpre pena de seis anos de prisão por corrupção, em regime determinado pela Justiça argentina.

      Artigos Relacionados

      Tags