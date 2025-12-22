Cristina Kirchner se recupera bem após cirurgia

247 - A ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner apresenta um quadro clínico estável e evolução considerada positiva após passar por uma cirurgia de urgência para tratar uma peritonite aguda. Internada desde o último fim de semana em Buenos Aires, ela segue sob observação médica, sem registro de intercorrências até o momento.

Um boletim médico divulgado nesta segunda-feira (22) indica que a paciente evolui de forma satisfatória no pós-operatório. O comunicado foi emitido pela clínica Otamendi, localizada na capital argentina, onde a ex-presidente permanece hospitalizada.

Segundo a nota médica, Cristina Kirchner “permanece sem febre ou complicações neste momento”, o que reforça a avaliação de que a recuperação ocorre dentro do esperado após o procedimento cirúrgico. A ex-presidente tem 72 anos e foi submetida à cirurgia após dar entrada no hospital com fortes dores abdominais.

A internação ocorreu no sábado, em caráter emergencial. O episódio de saúde aconteceu poucos dias depois de Kirchner ter recebido autorização judicial para a transferência de sua residência. Desde junho, ela cumpre pena de seis anos de prisão por corrupção, em regime determinado pela Justiça argentina.