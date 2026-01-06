Lula avalia novo contato com Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia a possibilidade de fazer um novo telefonema à venezuelana Delcy Rodríguez, que tomou posse na segunda-feira (5) como presidente interina da Venezuela, informa Jussara Soares, da CNN Brasil. A iniciativa ocorre em meio ao acompanhamento atento do governo brasileiro sobre os desdobramentos políticos no país vizinho, marcado por forte instabilidade institucional após o recente sequestro de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

Lula e Delcy já mantiveram um primeiro contato no sábado (3), logo após os acontecimentos que alteraram o comando do Executivo venezuelano e repercutiram internacionalmente, inclusive com manifestações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo auxiliares do Palácio do Planalto, o governo brasileiro aguarda sinais concretos das primeiras medidas a serem adotadas por Delcy Rodríguez, que exercia o cargo de vice-presidente. A principal preocupação é compreender como o novo governo interino buscará se sustentar politicamente e consolidar a governabilidade diante do cenário interno delicado.

Fontes que acompanham de perto a crise avaliam que, no curto prazo, não há expectativa de novos ataques externos por determinação de Trump. Nesse contexto, interlocutores do presidente Lula consideram provável um novo contato telefônico com Delcy, embora ainda não exista confirmação de data ou agenda definida.

O primeiro diálogo entre Lula e a presidente interina ocorreu logo após o sequestro de Maduro. Na conversa, o chefe do Executivo brasileiro buscou obter informações diretas sobre os acontecimentos e confirmar dados que vinham sendo divulgados pela imprensa internacional e também por declarações públicas de Trump.

Nesta segunda-feira, o Brasil esteve representado oficialmente na cerimônia de posse de Delcy Rodríguez. A embaixadora brasileira em Caracas, Glivânia Maria de Oliveira, participou do ato realizado na Assembleia Nacional venezuelana, sinalizando o acompanhamento diplomático do Brasil ao processo político em curso no país.

Durante a solenidade, Delcy Rodríguez declarou assumir a presidência interina com “dor, mas com honra”. Aos 56 anos, ela é uma figura conhecida no cenário político venezuelano, com forte trânsito no partido governista e relações consolidadas com setores do empresariado.

No domingo (4), as Forças Armadas da Venezuela divulgaram uma nota oficial reconhecendo Delcy Rodríguez como presidente interina. No comunicado, os militares afirmaram que o governo garantirá a governabilidade e que a instituição seguirá empregando “todas as suas capacidades disponíveis para a defesa militar, a manutenção da ordem interna e a preservação da paz”, reforçando o respaldo institucional ao novo comando do Executivo.