Lula cancela ida à posse de Kast no Chile

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou de última hora a viagem que faria ao Chile para participar da posse do novo presidente do país, o político de direita José Antonio Kast. A cerimônia está marcada para quarta-feira (11), em Santiago, capital chilena. A informação foi divulgada pela coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Lula inicialmente planejava embarcar para o Chile na terça-feira (10), um dia antes da cerimônia de posse, mas decidiu desistir da viagem. Até o momento, o Palácio do Planalto não apresentou explicações públicas para o cancelamento.

A desistência ocorre poucos dias após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmar que participará do evento. No domingo (8), o parlamentar — que também é pré-candidato à Presidência da República — afirmou ter recebido convite da equipe de Kast para acompanhar a cerimônia.

Lula havia sido convidado diretamente por José Antonio Kast para a posse durante um encontro entre os dois no final de janeiro, realizado no Panamá. Na ocasião, o presidente brasileiro indicou que aceitaria o convite para prestigiar o início do mandato do novo chefe de Estado chileno.