Lula e Kast debatem combate ao crime organizado e estabilidade na América Latina

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta terça-feira (27), na Cidade do Panamá, com o presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, em um encontro bilateral realizado no hotel onde o chefe de Estado brasileiro está hospedado. A conversa, com duração aproximada de uma hora, marcou o primeiro contato direto entre os dois líderes desde a vitória de Kast nas eleições chilenas de dezembro do ano passado.

De acordo com informações divulgadas pelo Palácio do Planalto, a reunião teve como foco a estabilidade política na região e o combate ao crime organizado, temas considerados estratégicos no atual contexto da América do Sul. Kast, que tomará posse em março, foi o candidato mais votado no pleito chileno e tem histórico de declarações críticas ao presidente Lula e de posicionamentos favoráveis ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O presidente eleito do Chile chegou ao local do encontro por volta das 20h20, no horário de Brasília. Até a última atualização da reportagem original, a reunião ainda estava em andamento. Antes do compromisso com Kast, Lula informou que também havia conversado, no mesmo dia, com o atual presidente chileno, Gabriel Boric.

Apesar das divergências políticas entre os dois países ao longo do processo eleitoral chileno, Lula parabenizou publicamente Kast após o resultado das urnas. Na ocasião, o presidente brasileiro afirmou que o Brasil continuaria “trabalhando com o novo governo chileno em favor do fortalecimento das excelentes relações bilaterais, dos sólidos laços econômico-comerciais que unem Brasil e Chile, pela integração regional e a manutenção da América do Sul como zona de paz”.

Lula e Kast estão no Panamá para participar do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, que ocorre nesta quarta-feira (28). A agenda do presidente brasileiro no país inclui ainda a assinatura de um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, que estabelece regras para a proteção de investimentos panamenhos no Brasil e de investidores brasileiros no Panamá. Esta é a primeira visita oficial de Lula ao país centro-americano em seu atual mandato.

O fórum internacional também contará com a presença de outros chefes de Estado e de governo da região, entre eles Rodrigo Paz, presidente da Bolívia; Daniel Noboa, presidente do Equador; Mia Mottley, primeira-ministra de Barbados; e Andrew Holness, primeiro-ministro da Jamaica.