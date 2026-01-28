Lula consultou Moraes sobre segurança pública

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorreu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para discutir diretrizes e estratégias na área de segurança pública para o atual mandato. O encontro ocorreu durante um almoço realizado há cerca de duas semanas, a pedido do próprio presidente, em um momento de atenção do governo ao tema, visto como sensível e com potencial impacto político e eleitoral. As informações são da CNN Brasil.

Lula buscou ouvir a avaliação de Moraes sobre propostas em debate no Executivo e no Congresso, especialmente diante da discussão em torno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.

Alexandre de Moraes tem histórico na área. Antes de chegar ao STF, ele ocupou os cargos de ministro da Justiça e de secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, o que levou o presidente a considerá-lo uma referência técnica para opinar sobre o desenho institucional e as políticas do setor. Entre os pontos abordados no encontro, esteve a possibilidade de recriação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, separando novamente as atribuições da pasta.

De acordo com a apuração da CNN Brasil, Lula também procurou sugestões de nomes que pudessem comandar o eventual novo ministério, com perfil técnico e, ao mesmo tempo, capacidade de sustentar um discurso firme sobre o enfrentamento à criminalidade. A ideia seria alinhar gestão administrativa e posicionamento político em uma área considerada estratégica pelo Planalto.

O tema voltou à agenda do governo em reunião realizada na terça-feira (27), quando a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, apontou a PEC da Segurança Pública e o Projeto de Lei Antifacção como prioridades para a retomada dos trabalhos legislativos. A intenção é dar tração às propostas logo no início do novo período no Congresso Nacional.

A pauta deve ser apresentada ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em encontro previsto para esta quarta-feira (28). Em conversa com a CNN Brasil no fim do ano passado, o parlamentar já havia defendido a necessidade de uma articulação suprapartidária em torno da segurança pública, destacando que o relator da PEC mantém diálogo com líderes partidários e representantes do governo federal para avançar com a proposta ao longo deste ano.