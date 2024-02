Lula discute reforma do sistema financeiro global em reunião com primeira-ministra de Barbados

Apoie o 247

247 - Após participar como convidado da 46º Conferência de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe (Caricom), nesta quarta-feira (28), em Georgetown, capital da Guiana, o presidente Lula (PT) teve uma reunião com a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley. Foi o terceiro encontro entre os dois líderes desde a posse do presidente brasileiro no ano passado – eles também se reuniram em Buenos Aires, em janeiro de 2023, e em Paris, em julho.

Tive uma reunião bilateral com a primeira-ministra de Barbados, @miaamormottley, e conversamos sobre vários temas importantes: a reforma do sistema financeiro global para o enfrentamento da crise climática, bem como a necessidade de maior prazo de financiamento para os países de… pic.twitter.com/Pi0l2rGyqi continua após o anúncio February 28, 2024

No encontro, Lula e Mottley conversaram sobre vários temas de interesse dos dois países, como a Iniciativa de Bridgetown de reforma do sistema financeiro global para enfrentamento das mudanças climáticas.

O nome da iniciativa homenageia a capital de Barbados e, em síntese, busca reformar principalmente mecanismos multilaterais, como o Banco Mundial e o Fórum Econômico Mundial (FMI), e estabelecer um novo pacto sobre como os países ricos ajudarão os países pobres a enfrentar e se adaptar às mudanças climáticas. >>> LEIA TAMBÉM: Presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali diz que 'Lula é voz da razão e ajuda a garantir estabilidade na América do Sul'

O presidente do Brasil e a primeira-ministra de Barbados debateram também a questão do sistema financeiro global e a necessidade de maior prazo de financiamento para os países de renda baixa e média. Os dois líderes discutiram ainda a possibilidade de ligação aérea entre Barbados e o Norte do Brasil. De Manaus e Boa Vista, a viagem de avião teria duração de 90 minutos. O ministro Sílvio Costa Filho se comprometeu em avançar na busca por uma solução no tema.

Outros assuntos abordados na reunião foram a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém (PA) em novembro de 2025, e a cooperação na pesquisa marinha entre a costa do Brasil e o Caribe. Mottley cumprimentou o presidente Lula por sua voz global na questão do financiamento e preservação ambiental.

Todos os ministros que viajaram com o presidente Lula na delegação nacional para a Guiana participaram da reunião: Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Renan Filho (Transportes), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento).

[Com informações da assessoria do Palácio do Planalto]

