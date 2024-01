Lula e Mauro Vieira fazem reunião para discutir onda de violência no Equador

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá se reunir nesta quarta-feira (10) com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para discutir a crescente crise de segurança no Equador. A reunião deverá ocorrer no Palácio da Alvorada, em Brasília.

De acordo com informações obtidas pela GloboNews, Mauro Vieira já iria ao local para participar de uma videoconferência com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida. O compromisso, que não havia sido divulgado previamente, foi confirmado à reportagem por fontes no Itamaraty. >>> Chefe das Forças Armadas do Equador afirma que grupos terroristas são os alvos das ações militares

A crise no Equador foi desencadeada pela fuga do criminoso José Adolfo Macías, conhecido como "Fito", líder da facção criminosa "Los Choneros", nesta semana. Desde então, o país tem enfrentado uma onda de violência, com relatos de ao menos oito mortos e dois feridos até a noite da última terça-feira. >>> Presidente equatoriano pretende intensificar repressão e adotar modelo de El Salvador

O Palácio do Planalto também teme que a escalada da violência atinja brasileiros que vivem no Equador e há indícios de que ao menos um brasileiro tenha sido sequestrado em Guayaquil. O caso está sendo acompanhado pelo Itamaraty.

