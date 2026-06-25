Lula parabeniza Espriella, presidente eleito da Colômbia

247 - O presidente Lula (PT) parabenizou o povo colombiano pelo processo eleitoral que confirmou Abelardo de la Espriella como novo presidente da Colômbia e destacou a importância da cooperação entre os dois países em temas regionais como meio ambiente, pobreza e segurança.

Em publicação nesta quinta-feira (25), Lula afirmou: “Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. A amizade entre o Brasil e a Colômbia, que transcende ideologias, é fundamental para a superação de desafios comuns como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado. Que sigamos trabalhando juntos em benefício dos nossos povos”.

Parabenizo o povo colombiano pelo processo democrático e soberano, expresso por sua vontade nas urnas, da escolha de seu novo presidente Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. A amizade entre o Brasil e a Colômbia, que transcende ideologias, é fundamental para a… June 25, 2026

Eleição confirmada na Colômbia

A vitória de Abelardo de la Espriella foi confirmada na quarta-feira (24), após o órgão eleitoral colombiano concluir a verificação da apuração dos votos. O resultado oficializou o nome do político como novo presidente eleito do país.

De la Espriella superou o esquerdista Iván Cepeda na contagem preliminar por cerca de 250 mil votos. Após a confirmação, o líder de direita afirmou: “Agradecemos a Deus por este milagre que Ele operou em uma situação tão complexa”, acrescentando ainda acusações contra o partido governista.

“Conseguimos derrotar o regime, isso é épico e só foi possível com a graça de Deus”, declarou.

Perfil político de Espriella

Abelardo de la Espriella tem 47 anos e construiu sua imagem pública com forte apelo midiático e discursos voltados ao eleitorado conservador. Ele se apresenta como empresário de sucesso e defensor de valores tradicionais.

Durante a campanha, estruturou sua comunicação para atrair o voto anti-Petro e se posicionar como oposição direta ao governo de Gustavo Petro. Lançou sua candidatura com a promessa de interromper a continuidade do projeto político atual.

O movimento “Defensores da Pátria” marcou sua entrada mais forte na disputa presidencial no fim de 2025, quando passou a liderar pesquisas como principal nome da direita colombiana.

De la Espriella afirma ter sido inspirado por episódios políticos da América Latina e diz buscar evitar o que classifica como riscos à continuidade democrática. Ele também se apresenta como crítico de governos de esquerda na região.

Autodenominado “Tigre”, o presidente eleito expressa admiração por líderes como Donald Trump e já foi comparado pela imprensa ao presidente salvadorenho Nayib Bukele. Ele elogiou o sistema prisional de El Salvador e defendeu a construção de megaprisões de alta segurança.

Sem experiência prévia em cargos públicos, o político usa essa ausência como argumento de independência em relação ao sistema político tradicional. Também afirma não depender de grandes financiadores e se apresenta como empreendedor autodidata.

Ao longo da campanha, defendeu ainda uma agenda de “tolerância zero” contra a corrupção e declarou admiração pelo legado do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, buscando se consolidar como figura central da nova direita no país e do chamado pós-Uribe.