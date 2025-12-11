TV 247 logo
      Lula pede a Trump diplomacia e rejeita guerra na América Latina

      Presidente relatou telefonema com chefe da Casa Branca

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (11) que, em conversas telefônicas recentes com o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ao chefe da Casa Branca que busque um caminho diplomático e evite uma guerra na América Latina, em meio às ameaças militares de Washington contra Caracas. 

      Lula disse em evento em Belo Horizonte-MG que o "unilateralismo que Trump deseja é a lei do mais forte" e defendeu uma ordem "multilateral". 

      "Ontem quando conversava com ele [Trump], disse que não queremos guerra", afirmou Lula, acrescentando que pediu a Trump "diplomacia". 

