Lula pede a Trump diplomacia e rejeita guerra na América Latina

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (11) que, em conversas telefônicas recentes com o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu ao chefe da Casa Branca que busque um caminho diplomático e evite uma guerra na América Latina, em meio às ameaças militares de Washington contra Caracas.

Lula disse em evento em Belo Horizonte-MG que o "unilateralismo que Trump deseja é a lei do mais forte" e defendeu uma ordem "multilateral".

"Ontem quando conversava com ele [Trump], disse que não queremos guerra", afirmou Lula, acrescentando que pediu a Trump "diplomacia".