Lula reage a ameaças de Trump contra a Venezuela: "somos uma região de paz e queremos continuar assim"

247 - Durante a IV Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE), realizada neste domingo (9) em Santa Marta, Colômbia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu às recentes ameaças de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, contra a Venezuela. Sem citar o norte-americano diretamente, Lula reforçou o compromisso do Brasil e da região com a paz e o respeito ao direito internacional.

"Somos uma região de paz e queremos continuar assim"

Em um discurso com tom firme, Lula ressaltou que a América Latina e o Caribe devem manter-se unidos diante de pressões externas. “Somos uma região de paz e queremos permanecer assim", afirmou. O presidente defendeu que disputas políticas e ideológicas não podem servir de pretexto para ameaças militares ou intervenções estrangeiras.

Segundo ele, o extremismo político, a manipulação da informação e o crime organizado ameaçam a estabilidade democrática do continente. “A intolerância ganha força e vem impedindo que diferentes pontos de vista possam se sentar à mesma mesa”, advertiu.

Compromisso com a paz e a democracia

Lula reiterou o papel do Brasil na defesa da paz e na mediação de conflitos regionais. O presidente lembrou que o diálogo é a única via legítima para resolver divergências políticas e reafirmou o compromisso do país com a democracia e a cooperação.

Em um momento de tensões diplomáticas provocadas pelas ameaças de Trump à Venezuela, Lula posicionou o Brasil e a América Latina como defensores da paz, da soberania e da integração entre os povos.