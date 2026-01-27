Lula se encontra com presidente eleito do Chile durante agenda no Panamá

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta terça-feira (27) de uma reunião com o presidente de direita recém-eleito do Chile, José Antonio Kast, durante agenda oficial na Cidade do Panamá. O encontro ocorreu no hotel onde Lula está hospedado, paralelamente ao Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, que reúne autoridades e representantes do setor privado na capital panamenha. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (27).

Segundo as informações tornadas públicas no mesmo dia, essa foi a primeira reunião entre Lula e Kast. O presidente brasileiro também informou que manteve conversa, ainda nesta terça-feira, com o atual presidente do Chile, Gabriel Boric, que segue no cargo até a posse do sucessor.

José Antonio Kast foi eleito presidente do Chile em dezembro do ano passado e tomará posse em março. Ao longo de sua trajetória política, o presidente eleito chileno acumulou declarações críticas a Lula e manifestações favoráveis ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL). Kast chegou ao local do encontro por volta das 20h20, no horário de Brasília.

O fórum

Lula está no Panamá para participar do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, evento que se estende por dois dias, com programação principal até esta quarta-feira (28), embora as atividades gerais sigam até quinta-feira (29). A previsão é de que o presidente brasileiro retorne ao Brasil ainda na quarta-feira.

O fórum reúne mais de 2,5 mil participantes, entre líderes políticos, empresários e acadêmicos de diferentes países. A agenda de debates inclui temas como infraestrutura e desenvolvimento, inteligência artificial, comércio internacional, energia, mineração e segurança alimentar.

Comércio

À margem do evento, também foram destacados dados sobre as relações econômicas do Brasil com o Panamá. O intercâmbio comercial entre os dois países cresceu 78% no último ano, alcançando US$ 1,6 bilhão, impulsionado principalmente pelas exportações brasileiras de petróleo e derivados.

Recentemente, o Panamá adquiriu quatro aeronaves Super Tucano da Embraer, tornando-se o oitavo país da América Latina e do Caribe a comprar o modelo fabricado no Brasil. O país centro-americano também é o sétimo maior destino de investimentos brasileiros no exterior, com um estoque de US$ 9,5 bilhões, além de ter sido o primeiro da América Central a se associar ao Mercosul.