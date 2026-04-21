Maioria dos argentinos rejeita reeleição de Milei, aponta pesquisa

247 - Pesquisa Zuban Córdoba divulgada nesta terça-feira (21) mostra que, para 60,7% dos argentinos, o presidente do país, Javier Milei, não deveria ser reeleito. Enquanto isso, apenas 29,4% apoiam a reeleição de Milei. Um total de 9,9% dos respondentes se dizem indecisos.

Os argentinos voltarão as urnas para uma nova eleição presidencial em 2027.

A maioria que rejeita a reeleição cita fatores como a má gestão econômica, promessas não cumpridas, escândalos de corrupção e liderança fraca.

Entre os que favorecem a reeleição, os fatores que pesam são confiança na liderança, rechaço aos peronistas, a crença de que Milei promove políticas melhores, honestidade e benefícios pessoais.

Segundo o levantamento, 48,2% dos argentinos apoiariam uma aliança de oposição a Milei, enquanto 37,2% não o fariam. Ao serem questionados se votariam em alguém de centro mais moderado no próximo pleito, 46,4% disseram que sim, enquanto 25,1% disseram que não.