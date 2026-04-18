Argentina e EUA iniciam exercício militar criticado no mês do aniversário da Guerra das Malvinas

247 – O governo de Javier Milei oficializou a entrada de tropas dos Estados Unidos em território argentino para a realização do exercício militar “Daga Atlântica”, medida que reacendeu críticas no país por ocorrer no mês em que se recorda o 44º aniversário da Guerra das Malvinas. A informação foi publicada originalmente pela teleSUR neste sábado, com base em dados do Boletim Oficial argentino e em informações de agências.

Segundo a publicação, a decisão foi formalizada na sexta-feira com a assinatura de Milei e de seus ministros, consolidando uma nova etapa da cooperação militar entre Buenos Aires e Washington. O exercício será realizado entre 21 de abril e 12 de junho, com operações em áreas terrestres e marítimas, dentro de uma agenda que o governo argentino apresenta como estratégica para fortalecer a relação bilateral em matéria de defesa.

A operação contará com a participação de comandos da Marinha, forças especiais dos Marines e unidades operacionais da Força Aérea, além do emprego de helicópteros Blackhawk e aeronaves de apoio tático. De acordo com as informações divulgadas, os treinamentos serão voltados para missões de alta complexidade, incluindo ações antiterroristas, operações de resgate de pessoas mantidas contra a vontade e manobras coordenadas em ambientes de elevada exigência operacional.

Os exercícios acontecerão na Base Naval de Puerto Belgrano, na Guarnição Militar de Córdoba e na VII Brigada Aérea da Força Aérea Argentina. A escolha do calendário, porém, ampliou o desgaste político em torno da iniciativa. Isso porque o treinamento ocorre justamente em abril, mês profundamente sensível para a memória nacional argentina por causa da guerra travada em 1982 contra o Reino Unido pelas ilhas Malvinas.

A coincidência temporal foi um dos principais fatores a alimentar a contestação política. A deputada Agustina Propato criticou a realização do exercício por considerar que a presença militar dos Estados Unidos, aliado estratégico do Reino Unido, fere a posição histórica da Argentina sobre a soberania das Malvinas. A objeção ganha ainda mais peso diante de relatos sobre a presença de militares britânicos nas ilhas, o que intensifica o mal-estar em setores políticos e nacionalistas argentinos.

A crítica de Propato se ancora em um ponto central da diplomacia argentina: a reivindicação permanente sobre as Malvinas como território soberano. Nesse contexto, a aproximação militar com Washington é vista por opositores como uma contradição grave, uma vez que os Estados Unidos mantêm uma aliança estrutural com Londres. Para esses setores, a “Daga Atlântica” representa mais do que um simples exercício de cooperação: simboliza um gesto político que enfraquece a coerência da posição argentina no contencioso do Atlântico Sul.

Do lado do governo Milei, no entanto, a operação é apresentada como uma oportunidade de ampliação da cooperação militar, fortalecimento institucional e eventual atração de investimentos vinculados à área de defesa e segurança. A administração argentina sustenta que a aproximação com os Estados Unidos reforça o papel do país como parceiro estratégico em temas de segurança global, em linha com o realinhamento internacional promovido por Milei desde o início de seu mandato.

A leitura em Washington, segundo a teleSUR, também carrega forte componente geopolítico. O exercício “Daga Atlântica” é interpretado nos Estados Unidos como parte de uma estratégia para conter a influência crescente da China na região, em diferentes esferas da política econômica e social. Dessa forma, a manobra militar ultrapassa a dimensão estritamente operacional e se insere numa disputa mais ampla por influência na América Latina, onde as tensões entre Washington e Pequim vêm se refletindo com intensidade crescente.

Esse pano de fundo ajuda a explicar por que a iniciativa é alvo de tantas controvérsias. Para além do discurso sobre interoperabilidade militar e combate a ameaças complexas, a operação inscreve a Argentina de Milei num tabuleiro geopolítico mais agressivo, alinhado aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Em um momento de reorganização das disputas globais, a decisão do governo argentino de abrir seu território para esse tipo de exercício militar tende a aprofundar divisões internas e a acirrar o debate sobre soberania, política externa e subordinação estratégica.

A operação havia sido inicialmente programada para 6 de abril, mas acabou adiada. Segundo a teleSUR, o cronograma foi alterado em razão da guerra iniciada pela coalizão israelo-estadunidense contra o Irã, o que obrigou a uma revisão da agenda de cooperação. O adiamento, porém, não eliminou o impacto simbólico da iniciativa, que segue cercada de forte rejeição justamente por sua conexão temporal e política com a questão das Malvinas.

Com isso, a “Daga Atlântica” se converte em mais um episódio do reposicionamento internacional promovido pelo governo Milei, marcado pela aproximação acelerada com Washington e pela adoção de uma agenda de defesa cada vez mais vinculada aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Para críticos da medida, trata-se de uma decisão que amplia a dependência externa da Argentina e fragiliza uma causa histórica central da identidade nacional: a defesa da soberania sobre as Malvinas.