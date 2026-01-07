Manifestantes tomam as ruas da Colômbia e rejeitam agressões disparadas por Donald Trump

247 - Manifestantes tomaram as ruas da Colômbia após uma mobilização convocada pelo presidente Gustavo Petro, que tem denunciado publicamente as tentativas de interferência dos Estados Unidos na soberania de países latino-americanos.

O ato foi convocado depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a hipótese de uma intervenção militar na Colômbia. De acordo com o chefe da Casa Branca, uma interferência no território colombiano "soa bem".

“A Colômbia também está muito doente, governada por um homem doente, que gosta de produzir cocaína e vendê-la aos Estados Unidos — e não vai continuar fazendo isso por muito tempo", disse, a bordo do Air Force One, a aeronave oficial, na noite deste domingo (4).

Em outubro de 2025, Trump anunciou que estava suspendendo todos os pagamentos à Colômbia. Mesmo sem provas, a gestão estadunidense acusa Petro de envolvimento com o narcotráfico.

🇨🇴 #AHORA | Miles de ciudadanos se movilizan este miércoles en Bogotá y las principales ciudades de Colombia. La jornada, convocada por el Gobierno, rechaza las amenazas de la Casa Blanca tras los dichos de Trump sobre que le gustaría una intervención militar en el país. pic.twitter.com/pa9ddsR0zH — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 7, 2026

