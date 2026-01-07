Manifestantes tomam as ruas da Colômbia e rejeitam agressões disparadas por Donald Trump
Os atos foram convocados pelo presidente colombiano, Gustavo Petro
247 - Manifestantes tomaram as ruas da Colômbia após uma mobilização convocada pelo presidente Gustavo Petro, que tem denunciado publicamente as tentativas de interferência dos Estados Unidos na soberania de países latino-americanos.
O ato foi convocado depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a hipótese de uma intervenção militar na Colômbia. De acordo com o chefe da Casa Branca, uma interferência no território colombiano "soa bem".
“A Colômbia também está muito doente, governada por um homem doente, que gosta de produzir cocaína e vendê-la aos Estados Unidos — e não vai continuar fazendo isso por muito tempo", disse, a bordo do Air Force One, a aeronave oficial, na noite deste domingo (4).
Em outubro de 2025, Trump anunciou que estava suspendendo todos os pagamentos à Colômbia. Mesmo sem provas, a gestão estadunidense acusa Petro de envolvimento com o narcotráfico.