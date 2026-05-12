México anuncia novo envio de ajuda humanitária a Cuba

247 - O México anunciou um novo envio de ajuda humanitária a Cuba, em uma ação que reforça a solidariedade do governo mexicano ao povo cubano diante do bloqueio imposto pelos Estados Unidos à ilha.

A presidenta do México, Claudia Scheinbaum, afirmou nesta segunda-feira (11), em seu encontro habitual com a imprensa, que um navio com ajuda humanitária partiria imediatamente rumo a Cuba, informa a Prensa Latina. Segundo a mandatária, o país continuará prestando apoio material à nação caribenha.

“Continuaremos enviando ajuda humanitária. Aliás, um navio com ajuda humanitária está partindo hoje para Cuba. O México sempre será fraterno e solidário com todas as nações do mundo, e particularmente com Cuba”, declarou a chefe do Poder Executivo.

Posição contra o bloqueio a Cuba

Questionada sobre o tema, a presidenta mexicana destacou que seu país defende a autodeterminação dos povos, princípio que está refletido na Constituição do México. A mandatária também reafirmou a posição histórica do país contra o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto a Cuba.

“Nunca concordamos – desde o início, em 1962, quando o bloqueio foi proposto – com o bloqueio de Cuba. Portanto, continuaremos a enviar ajuda humanitária a um povo que dela necessita”, declarou.

A posição mexicana é reafirmada em meio ao prolongado cerco econômico dos Estados Unidos contra Cuba, mantido há mais de seis décadas. De acordo com as informações fornecidas pela agência, o bloqueio foi reforçado em janeiro por uma ordem executiva assinada pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resultando em um bloqueio energético.