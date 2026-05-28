México cria trava contra ingerência externa nas eleições

247 - A Câmara dos Deputados do México ergueu uma barreira legal contra ingerência externa nas eleições ao aprovar, por maioria qualificada, uma reforma constitucional que autoriza a anulação de disputas federais e locais a partir de 2027, caso autoridades comprovem influência estrangeira no resultado. Os relatos foram publicados nesta quinta-feira (28) pela agência RT.

A iniciativa ainda precisa receber aval do Senado para entrar em vigor. A proposta, apoiada pela presidente Claudia Sheinbaum, busca reforçar a soberania nacional e impedir que financiamento externo, campanhas digitais orquestradas de fora do país, espionagem ou ciberataques contaminem processos eleitorais mexicanos.

O texto aprovado na Câmara acrescenta uma nova hipótese de nulidade eleitoral à fração VI do artigo 41 da Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos. Essa parte da Constituição reúne regras sobre impugnações eleitorais e passaria a incluir atos de intervenção ou ingerência estrangeira capazes de alterar a vontade expressa nas urnas.

Pela proposta, a lei estabelecerá um sistema de nulidades para eleições federais e locais diante de violações graves, dolosas e determinantes. O texto cita quatro situações: extrapolação do gasto de campanha em 5% do limite autorizado, compra de cobertura informativa ou de tempo em rádio e televisão fora das regras legais, uso de recursos ilícitos ou públicos em campanhas e comprovação de ingerência estrangeira com influência no resultado.

O eixo da mudança está na proteção da soberania eleitoral. A base governista argumenta que a norma oferece resposta institucional a tentativas de governos, entidades ou agentes políticos estrangeiros de interferir em disputas internas do México.

Monreal diz que proposta não mira a imprensa

O líder da bancada governista na Câmara dos Deputados, Ricardo Monreal, apresentou a proposta. Ele afirmou, em entrevista concedida no início da semana, que a iniciativa não pretende limitar o trabalho da imprensa mexicana nem bloquear opiniões de especialistas estrangeiros.

Monreal disse que a regra mira agentes políticos externos que atuem para induzir voto em determinado candidato, prejudicar uma campanha ou modificar o curso de uma eleição.

De acordo com o parlamentar, o Tribunal Eleitoral do Poder Judicial da Federação terá a responsabilidade de aplicar a sanção quando autoridades comprovarem a irregularidade. A anulação poderá alcançar uma seção eleitoral, um distrito, um município, uma delegação, um estado ou até uma eleição nacional.

“Não deve preocupar, porque não é senão uma consequência constitucional do que a carta magna diz. Recordemos que o artigo 40 assinala, atualmente, de forma taxativa, que o povo do México não aceitará nenhuma circunstância, intervenção ou ato do estrangeiro lesivo à soberania”, argumentou.

O deputado também citou a proibição constitucional de ingerência eleitoral. “As ingerências nas eleições são atos proibidos”, disse. Para ele, o sistema de nulidades precisa servir como instrumento eficaz para retirar efeitos de eleições marcadas por intromissão externa.

Provas completas serão exigidas

Monreal afirmou que a anulação de uma eleição dependerá de elementos sólidos. A medida só poderá avançar se autoridades reunirem “fatos comprováveis, provas plenas e fidedignas, que tenham determinância no processo eleitoral”.

Na avaliação do parlamentar, a reforma busca impedir diferentes formas de pressão externa sobre o voto. Ele mencionou intromissões, financiamento, manipulações, coações e atos destinados a influenciar indevidamente a organização ou o resultado de uma disputa.

A lista de possíveis interferências inclui campanhas de desinformação, corrupção, espionagem, ciberataques e manipulação da percepção pública por meio de ações digitais articuladas no exterior.

A redação não cita nenhum país. O material original lembra, ainda assim, antecedentes de intervenção dos Estados Unidos em eleições mexicanas por meio de entidades como a extinta Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional, conhecida pela sigla USAID.

Sheinbaum já afirmou que deseja processos eleitorais mexicanos sem a mão de Washington. O histórico de ações da Casa Branca na América Latina também dá peso político à reforma, segundo o material original.

Regra exigirá ajustes institucionais

Caso o Senado aprove a mudança, o México terá de criar instrumentos adicionais para detectar interferências estrangeiras em disputas eleitorais. A aplicação da nova regra exigirá coordenação entre órgãos federais, instituições locais e tribunais.

O decreto também impõe adequação normativa às entidades federativas. Segundo nota legislativa citada no material original, os estados terão de harmonizar seus marcos legais antes de 5 de junho de 2026.

Além disso, o Instituto Nacional Eleitoral, os organismos públicos eleitorais locais, o Tribunal Eleitoral do Poder Judicial da Federação e os tribunais eleitorais estaduais terão de revisar normas administrativas e procedimentos internos.

O material original não aponta um prazo específico para essa revisão institucional, mas informa que as mudanças precisam ocorrer em tempo suficiente para permitir a aplicação da regra nas eleições previstas para o ano seguinte.

Soberania eleitoral ganha centralidade

A reforma amplia o debate sobre soberania eleitoral no México e na América Latina. Ao transformar a ingerência estrangeira em causa expressa de nulidade, a proposta cria uma ferramenta jurídica contra ações externas que possam distorcer a vontade popular.

O tema também se conecta a uma preocupação regional mais ampla: a influência de governos estrangeiros em processos políticos nacionais. No caso mexicano, a Câmara dos Deputados aprovou uma resposta constitucional para blindar as urnas contra operações externas comprovadas.

Se o Senado confirmar a reforma, o México passará a permitir a anulação de eleições contaminadas por ingerência estrangeira a partir de 2027, desde que autoridades apresentem provas plenas e demonstrem impacto decisivo no resultado.