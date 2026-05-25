México receberá seleção do Irã na Copa do Mundo após recusa dos EUA, diz presidente mexicana

Reuters - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta segunda-feira que seu governo concordou em permitir que a seleção de futebol do Irã fique no México durante a Copa do Mundo, acrescentando que os Estados Unidos não queriam hospedar a equipe.

O presidente da federação de futebol do Irã disse no sábado que a base da equipe será na cidade mexicana de Tijuana, na fronteira com os EUA, durante o torneio.