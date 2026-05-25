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      México receberá seleção do Irã na Copa do Mundo após recusa dos EUA, diz presidente mexicana

      Base da equipe será na cidade mexicana de Tijuana, na fronteira com os EUA, durante o torneio

      A presidente do México, Claudia Sheinbaum, fala durante coletiva de imprensa no Palácio Nacional, na Cidade do México, México, em 23 de fevereiro de 2026 (Foto: REUTERS/Raquel Cunha)
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      Reuters - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta segunda-feira que seu governo concordou em permitir que a seleção de futebol do Irã fique no México durante a Copa do Mundo, acrescentando que os Estados Unidos não queriam hospedar a equipe.

      O presidente da federação de futebol do Irã disse no sábado que a base da equipe será na cidade mexicana de Tijuana, na fronteira com os EUA, durante o torneio.

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