México reafirma envio de ajuda humanitária a Cuba

247 - A presidenta do México, Claudia Sheinbaum, reafirmou o compromisso de enviar ajuda humanitária a Cuba ainda nesta semana, incluindo alimentos e produtos básicos, além de manter esforços diplomáticos para viabilizar o envio de petróleo bruto à ilha por razões humanitárias. A posição foi reiterada pela chefe do Poder Executivo em declarações públicas recentes, nas quais também afastou a possibilidade de tensões com Washington decorrentes da iniciativa.Ao responder a uma pergunta durante sua coletiva habitual no Palácio Nacional, a mandatária explicou que a ação depende do diálogo com as autoridades cubanas para identificar necessidades específicas. “Nosso objetivo é enviar a ajuda esta semana. Veremos se é possível. Obviamente, também precisamos saber quais são as necessidades deles, porque não se trata apenas de enviar o que o México decidir”, afirmou, acrescentando que as autoridades mexicanas seriam devidamente informadas sobre as demandas da ilha, informa a Prensa Latina. .

Segundo a chefe do Executivo, o envio de ajuda não deve provocar atritos com Washington, mesmo após a assinatura, na semana passada, de uma ordem executiva pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O decreto declara uma suposta emergência nacional e estabelece um processo para impor tarifas a produtos de países que enviem petróleo a Cuba, medida que amplia o bloqueio imposto à ilha há mais de seis décadas. A iniciativa integra a atual política de pressão máxima dos EUA e é justificada pelo governo norte-americano com base em argumentos de segurança nacional e política externa.

Questionada sobre a possibilidade de o México atuar como mediador em um eventual conflito entre Washington e Havana, a mandatária destacou que essa decisão cabe às partes diretamente envolvidas. Ainda assim, ressaltou a tradição diplomática mexicana. “Sempre esteve disposto a abordar qualquer conflito ao longo de sua história, e este não é exceção”, declarou. Em seguida, reforçou: “O México, na melhor história de nossa diplomacia e política externa, sempre estará disposto a apoiar a soberania dos povos e o diálogo para a resolução pacífica de conflitos”.

A posição do governo mexicano tem sido acompanhada por manifestações de apoio interno. Parlamentares, partidos políticos e organizações sociais expressaram solidariedade a Cuba diante da nova medida dos Estados Unidos, classificada por diferentes setores como injusta, cruel e anacrônica.