Milei cai em fake news sobre convite para cantar em show do AC/DC

247 - O presidente da Argentina, Javier Milei, tornou-se alvo de críticas após cair em uma fake news sobre a banda australiana AC/DC. O líder argentino compartilhou nas redes sociais um falso convite para cantar com o grupo durante show marcado para março de 2026 em Buenos Aires.

A publicação simulava o layout de uma conta oficial da banda e afirmava que Milei participaria do show no estádio Monumental de Núñez. Entusiasmado, o presidente comentou: “VAAAAAAAAMOOOOOO”, antes de apagar o post horas depois, destaca o jornal O Globo, citando o periódico Clarín.

Publicação falsa reforça críticas à gestão de Milei

O episódio rapidamente viralizou e foi usado por opositores para questionar o foco do governo em meio à grave crise econômica do país. Críticos afirmam que, enquanto milhões de argentinos enfrentam dificuldades, o presidente dedica tempo a polêmicas irrelevantes nas redes sociais.Especialistas em desinformação destacam que o caso exemplifica a vulnerabilidade de figuras públicas diante de conteúdos falsos que circulam com aparência de autenticidade.

Relação de Milei com o espetáculo e a autopromoção

Javier Milei, conhecido por seu estilo performático e por apresentações musicais em eventos políticos, já havia misturado entretenimento e política anteriormente. No mês passado, realizou um show no Movistar Arena, em Buenos Aires, para lançar seu livro La construcción del milagro.

A performance, que reuniu cerca de 15 mil pessoas, foi criticada por parte da imprensa local e por adversários políticos, que classificaram o evento como “um ato de autopromoção fora de hora”, considerando o cenário econômico adverso.

Crise de imagem e comunicação em meio à recessão

O caso com o AC/DC é interpretado por analistas como mais um sinal de que a comunicação oficial do governo argentino carece de rigor e checagem. A remoção rápida da postagem indica o reconhecimento do erro, mas não impediu que o episódio se tornasse símbolo da desconexão entre discurso e realidade.