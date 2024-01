Milei oferece enviar militares para guerra do Equador contra narcos

Apoie o 247

247 - A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, afirmou que o governo do presidente Javier Milei (A Liberdade Avança) pretende enviar militares para o Equador, onde o presidente Daniel Noboa (Ação Democrática Nacional) decretou "estado de guerra" contra o narcotráfico. De acordo com o governo equatoriano, foi decretado que 22 grupos do crime organizado sejam identificados como organizações terroristas e "atores beligerantes não estatais". Os dois países, presididos atualmente por dois políticos da direita, não fazem fronteira na América do Sul.

"Estamos dispostos a enviar forças de segurança, se necessário, para ajudar o Equador", disse Bullrich ao canal argentino TN. Outras ações motivaram o governo do presidente Noboa a baixar decretos. Uma delas foram as investidas de criminosos que invadiram o estúdio do canal TC Televisión, na cidade de Guayaquil, província de Guayas. Pelo menos 13 pessoas foram presas no País nas últimas 24 horas. >>> Entenda as origens da atual crise de segurança do Equador

De acordo com a ministra argentina, "o que acontece no Equador, na Colômbia, no Peru e na Bolívia afeta a Argentina". "Temos que nos proteger como país e como continente". "O Equador passou de um país pacífico com uma baixa taxa de homicídios a um país dominado pelo narcoterrorismo. Não devemos recuar contra as máfias, devemos lutar todos os dias para impor o peso da lei e a força do Estado para cuidar dos cidadãos", declarou Bullrich.

