Equador declara "estado de guerra" contra o narcotráfico após eventos violentos no país

Agência RT - O presidente do Equador, Daniel Noboa, emitiu um decreto no qual reconhece a existência de um "conflito armado interno" no país sul-americano.

Através do Decreto Executivo 111, o líder identifica vários grupos do crime organizado transnacional como "organizações terroristas e atores não estatais beligerantes".

Esses grupos incluem Águias, ÁguiasKiller, AK47, Cavaleiros Negros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Quartel das Feias, Cubanos, Fatais, Gangsters, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trevo, Patrões, R7 e Tiguerones.

"Ordenei às Forças Armadas executar operações militares para neutralizar esses grupos", disse Noboa em sua conta no X. >>> Caos no Equador: bandidos invadem universidade e estúdio de TV no país (vídeos)

O decreto acrescenta que "o Conselho de Segurança Pública e do Estado, com base nos relatórios técnicos, atualizará a lista de grupos identificados".

Este documento foi emitido um dia após Noboa declarar estado de exceção e toque de recolher em todo o país, através do Decreto Executivo 110, que foi modificado com o novo texto.

Terror no país

Desde segunda-feira, após a emissão do decreto de estado de exceção, o terror se instalou no Equador. Foram registrados o sequestro de três policiais na Unidade de Polícia Comunitária (UPC) Wilson Franco, na cidade de Machala; assim como o rapto de outro oficial na UPC Llano 1 de Quito; e mais três na província de Los Ríos, na estrada para El Empalme.

Também houve um ataque durante a madrugada contra a UPC de Tenguel, paróquia rural de Guayaquil, em Guayas. Além disso, foram relatados incêndios de veículos nas províncias de Esmeraldas, Los Ríos, Guayas e Pichincha, e uma ação que causou danos a uma passarela, sobre a Autopista General Rumiñahui em Quito.

O evento mais recente é a ocupação do canal TC Televisión, localizado em Guayaquil, na província de Guayas, por pessoas encapuzadas e armadas.

He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller,… pic.twitter.com/rVfSTFmHlG

