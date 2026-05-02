Nicolás Maduro envia mensagem definindo tarefas fundamentais para os trabalhadores venezuelanos

247 - “Seguir em frente com fé, apesar das limitações, confiando em nossa própria força e com o esforço conjunto da classe trabalhadora e de todo o país”, declarou o presidente venezuelano Nicolás Maduro em mensagem publicada em seu canal no Telegram. Ele acrescentou que outra tarefa é “consolidar o processo de renovação e crescimento das forças operárias iniciado no ano passado”, informa a Telesur.

Da mesma forma, o presidente enfatizou a necessidade de "garantir, enquanto classe trabalhadora, o processo de paz, reconciliação e unidade nacional como um exercício de soberania e reconciliação nacional".

Maduro também enfatizou que se sente "orgulhoso de fazer parte da poderosa classe trabalhadora venezuelana, que deve ser a protagonista da nova história que nosso país está construindo".

Ele expressou sua gratidão, em nome próprio e de Cilia Flores, pela imensa solidariedade demonstrada diariamente, com perseverança, em todos os locais de trabalho "pelos trabalhadores de toda a Venezuela e de nossos países irmãos do mundo".

Reconhecendo que “continuaremos nesta peregrinação sagrada, todos unidos, nós daqui e vocês de lá”, o presidente Maduro acrescentou: “Unidos venceremos!”

Em 3 de janeiro, os Estados Unidos sequestraram o presidente Nicolás Maduro e invadiram o território venezuelano, deixando mais de 100 mortos, incluindo 32 cubanos.