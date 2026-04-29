Delcy Rodríguez reafirma lealdade ao presidente Maduro e pede unidade nacional

247 - Em um comício no estado de Carabobo, a presidenta interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, reafirmou seu compromisso com a estabilidade nacional e a lealdade ao presidente Nicolás Maduro e ao povo venezuelano.

De acordo com a Telesur, Delcy Rodríguez destacou em seu discurso na terça-feira (28), que sua gestão se mantém fiel ao projeto bolivariano e que interesses pessoais ou partidários não se sobrepõem à proteção da paz e da soberania do país.

Durante a manifestação, a presidenta interina enfatizou a necessidade de união entre diferentes setores da sociedade venezuelana. Ela afirmou que seu trabalho é incansável e voltado ao serviço público, livre de cálculos eleitorais. "Eu dei um passo à frente e disse: faço isso pela Venezuela e faço isso pelo povo da Venezuela. Não me cansarei de fazer isso." declarou Rodríguez.

Delcy Rodríguez ressaltou que ataques pessoais e críticas externas são irrelevantes diante do objetivo de assegurar o futuro e a independência do país. A dirigente convidou todas as correntes políticas e sociais a colaborarem respeitando as diferenças para promover o progresso nacional.

No contexto de disputas territoriais, a presidenta interina classificou como “insólito” o questionamento do presidente da Guiana, Irfaan Ali, sobre o uso do mapa venezuelano que inclui a região de Essequibo e afirmou que os direitos da Venezuela sobre o território são históricos e respaldados pela legalidade do Acordo de Genebra de 1966.

Rodríguez também anunciou que o governo venezuelano recorrerá à Corte Internacional de Justiça (CIJ) para reforçar a posição histórica do país sobre a área em disputa.

O discurso em Carabobo ocorre em um momento de intenso foco internacional sobre a liderança de Delcy Rodríguez e as relações exteriores da Venezuela, incluindo o tratamento de temas como estabilidade interna e reconhecimento diplomático. Recentemente, países como Espanha confirmaram convites oficiais a representantes venezuelanos enquanto a situação política continua em destaque na agenda regional.

A fala de Delcy Rodríguez reforça a linha adotada por sua administração de defender abertamente a continuidade do projeto político associado a Maduro e de buscar alianças amplas em nome da soberania e da estabilidade do país.